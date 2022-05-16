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Приозерский суд оштрафовал местного жителя за брань в адрес Путина

фото ЗакС политика Приозерский суд оштрафовал местного жителя за брань в адрес Путина

Приозерский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя поселка Платформа 69-й км за пост в соцсетях о президенте Владимире Путине, сообщил 16 мая портал 47news со ссылкой на судебную пресс-службу. Бранную критику в адрес главы государства суд расценил как мелкое хулиганство (ч. 3 ст. 20.1 КоАП).

Согласно судебной информации, 28 февраля 2022 года гр. Б., 1961 года рождения, "войдя в свой профиль, созданный в социальной сети, который является открытым для всех пользователей социальной сети, создал пост, содержащий унижающие честь и достоинство бранные оскорбительные высказывания в адрес Президента Российской Федерации Путина В.В.".

Ранее стало известно о том, что суд в Петрозаводске оштрафовал 77-летнюю пенсионерку на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Женщину сочли виновной в размещении в подъезде листовок об Украине и Путине, донесла на нее 75-летняя глава местного ТСЖ.

Фото: pixabay


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