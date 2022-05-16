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Президент Казахстана собрался на ПМЭФ

фото ЗакС политика Президент Казахстана собрался на ПМЭФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи 16 мая с российским коллегой Владимиром Путиным выразил желание посетить в июне Петербургский мировой экономический форум. Расшифровка диалога выложена на сайте Кремля.

В ходе разговора Токаев отметил, что товарооборот между двумя государствами вырос до 25 миллиардов долларов, и назвал на основании этого Россию "основным партнером в торгово-экономической сфере".

"Я сам планирую по Вашему приглашению принять участие в Петербургском экономическом форуме 17 июня, — пообещал Путину Токаев. — Наша правительственная делегация планирует также принять участие в очень крупной промышленной выставке, которая состоится в начале июля в Екатеринбурге".

Ранее о намерении поучаствовать в ПМЭФ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. На прошлой неделе стало известно, что Финляндия не станет отправлять официальную делегацию на мероприятие.

Форум состоится 15-18 июня 2022 года. Стоимость стандартного билета на мероприятие вплотную приблизилась к одному миллиону рублей.


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