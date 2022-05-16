Горсуд счел законным задержание экс-главы петербургского штаба* Навального в январе 2021 года

Петербургский городской суд 16 мая отказал в жалобе экс-координатора штаба Навального* в Петербурге Ирины Фатьяновой к Главному управлению МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Даниил Семенов. Фатьянова требовала признать незаконными действия силовиков, задержавших ее вместе с другом на Московском вокзале в январе 2021 года.

Семенов рассказал, что представитель ГУ МВД на заседании 16 мая изложил судье, за что задержали активистку. Представитель истицы настаивал на том, что обращение в КУСП, которое якобы поступило на его доверительницу, не может быть причиной для задержания. Несмотря на это, судья не стала удовлетворять обращение Фатьяновой.

Адвокат Семенов сообщил ЗАКС.Ру, что намерен обжаловать решение в Третьем кассационном суде.

Напомним, в январе 2021 года на Московском вокзале полицейские задержали Фатьянову вместе с активистом Ильей Гантваргом, когда они отправлялись в Москву встречать Алексея Навального в столичном аэропорту. Тогда политик возвращался в Россию после лечения в Берлине. Поводом для задержания петербургских активистов якобы стало заявление гражданина. Их доставили в 76-ой отдел полиции. Через некоторое время задержанных отпустили без протоколов. Фатьянова подала иск на ГУ МВД по этому факту, но Смольнинский районный суд не стал его удовлетворять.

* Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

Константин Леньков