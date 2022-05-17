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Новости 11:44

Горсуд закрыл дело петербуржца о реабилитации нацизма из-за истечения сроков давности

фото ЗакС политика Горсуд закрыл дело петербуржца о реабилитации нацизма из-за истечения сроков давности

Городской суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Андрея Амханицкого, который обвинялся в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов. По статье, которую ему вменяли, истекли сроки давности привлечения к юридической ответственности.

Амханицкому вменяли публикацию два года назад на сайте "Бессмертного полка" портрета рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Йозефа Геббельса. В качестве меры пресечения ему ранее избрали запрет определенных действий, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Свою вину фигурант дела признал.

Отметим, что по факту размещения фотографий немецких нацистов в 2020 году на сайте "Бессмертного полка" в отношении петербуржцев зарегистрировали целую серию дел. По состоянию на начало апреля их насчитывалось девять.

UPD 12:20 Горсуд закрыл аналогичные дела в отношении Павла Тали и Андрея Звоненко, которые разместили на том же ресурсе фото генерала Андрея Власова, сотрудничавшего с нацистами.


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