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Новости 12:44

Песков допустил возможность разблокировки Instagram*

фото ЗакС политика Песков допустил возможность разблокировки Instagram*

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвергать возможность того, что в будущем в России разблокируют Instagram*, передает 17 мая ТАСС. Своими мыслями на этот счет представитель Кремля поделился в беседе с журналистами.

"Честно говоря, я бы этого не исключал", — ответил Песков на вопрос о возможности разблокировки соцсети.

При этом пресс-секретарь пожаловался на действия компании Meta***, которая "отказывалась удалять материалы, которые носят экстремистский характер" или же запрещены в России, а также "отказывалась это обсуждать на протяжении нескольких лет".

В частности, Песков указал на то, что компания несколько лет отказывалась открывать офис в России, чего от нее требовали положения закона "О приземлении". "Поэтому, если соблюдать законы РФ, то, конечно, открываются другие горизонты для взаимодействия", — резюмировал представитель Кремля.

Сегодня же Песков выразил уверенность в том, что Владимир Путин "знает, куда он ведет нашу страну".

Накануне  бывшая детский омбудсмен, а ныне депутат Госдумы Анна Кузнецова призвала РКН довести "до конца" блокировки Instagram* и Facebook**, объяснив это тем, что не может следить за активностью своих детей в соцсетях.

*Instagram** и Facebook** запрещены в России наравне с владеющей ими компанией Meta***, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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