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Патриарх Кирилл заявил, что диалог с Западом не должен "травмировать национальное самосознание"

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл заявил, что диалог с Западом не должен "травмировать национальное самосознание"

Россия не отказывается от взаимодействия со странами Запада, однако последнее не должно "травмировать национальное самосознание", приводит ТАСС сказанные 17 мая слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Своим мнением предстоятель РПЦ поделился на заседании Совета Федерации в рамках чтений, приуроченных к 350-летию Петра Великого.

"Сегодня Россия не закрывает окно в Европу, прорубленное Петром. Но и не самоизолируется. Но это окно остается открытым лишь для взаимоуважительного диалога, а не идеологического диктата и начальственных окриков извне. Участие в этом диалоге не должно травмировать наше национальное самосознание и лишать нас законной гордости за нашу страну, за нашу историю, за нашу культуру", — выразил мнение патриарх.

Также глава РПЦ высказался в пользу появления "обновленного понимания суверенитета", под которым он понимает не только суверенитет политический, но также культурный, "который распространялся бы на многие сферы — от экономики до права".

Попутно патриарх коснулся вопроса "отмены" русской культуры на Западе, которую он посчитал "свидетельством печального нравственного состояния общества". "Попытка искоренить культуру той или иной нации — это апогей ненависти, хуже только попытка физически уничтожить ставший неугодным народ", — приводит слова иерарха "Интерфакс".

В начале мая патриарх Кирилл сделал несколько заявлений относительно спецоперации на Украине. Так, он высказался, что "Россия никогда ни на кого не нападала", а спустя несколько дней призвал верующих молиться о защите не только от внешних, но также от внутренних врагов.


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