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Новости 18:24

В Ржевском лесопарке проведут благоустройство речного устья

фото ЗакС политика В Ржевском лесопарке проведут благоустройство речного устья

Берега реки Лапки в Ржевском лесопарке ожидают работы по благоустройству, которые с начала мая дважды анонсировала пресс-служба Смольного. По данным петербургского портала "Канонер", Набережную улицу, отходящую вдоль реки в глубь парка от улицы Коммуны, благоустраивать не будут. В настоящее время ее грунтовая проезжая часть используется в качестве парковки для приехавших отдохнуть на природе.

Тропинки вдоль устья реки должны будут стать полноценными дорожками, рядом с которыми построят детские площадки. Речь идет о 500-метровой полосе парка, являющейся его западным краем и находящейся у административной границы Петербурга и Ленобласти. До начала лета петербуржцам предстоит выбрать из двух имеющихся проектов благоустройства территории, площадь которой составляет 6,4 га.

Отметим, что до наступления лета должна наступить ясность в еще одном вопросе, связанном с Ржевским лесопарком: чиновники должны будут определиться с маршрутом трамвайной линии до Всеволожска, который, возможно, пройдет через зеленую зону.


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