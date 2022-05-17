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Новости 19:21

Дмитриева требует от Минобрнауки предоставления детям погибших медиков льгот при поступлении

фото ЗакС политика Дмитриева требует от Минобрнауки предоставления детям погибших медиков льгот при поступлении

Петербургский депутат из Госдумы Оксана Дмитриева обратилась к Минобрнауки с требованием корректировки законопроекта, по которому в магистратуре вузов увеличивается число бюджетных мест для определенных категорий граждан.

Политик, признавая правомерность новых льгот для поступающих в вузы беженцев с Донбасса, недоумевает почему профильные чиновники отказываются прислушиваться к другим схожим предложениям. В частности, Дмитриева добивается предоставления 30 бюджетных мест в магистратуре для тех студентов платных отделений, кто во время обучения потерял родителей.

"Три рабочие группы, включая министерство финансов, высказываются за, а министерство науки и образования высказывается против", - констатирует внефракционный депутат в своем Telegram-канале.

Другая инициатива Дмитриевой, призванная дополнить законопроект, касается детей погибших медработников. Для них петербургский политик хочет установить те же льготы, которые утверждены в отношении детей погибших военнослужащих.

"Получается, что во всех важных социальных вопросах, нужен пинок от президента", - отмечает Дмитриева.

Парламентарий рассчитывает, что указ о приеме в вузы без экзаменов детей военнослужащих, погибших на Донбассе, станет толчком и для реализации ее идей.


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Дмитриева Оксана Генриховна 

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