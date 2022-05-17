Дмитриева требует от Минобрнауки предоставления детям погибших медиков льгот при поступлении

Петербургский депутат из Госдумы Оксана Дмитриева обратилась к Минобрнауки с требованием корректировки законопроекта, по которому в магистратуре вузов увеличивается число бюджетных мест для определенных категорий граждан.

Политик, признавая правомерность новых льгот для поступающих в вузы беженцев с Донбасса, недоумевает почему профильные чиновники отказываются прислушиваться к другим схожим предложениям. В частности, Дмитриева добивается предоставления 30 бюджетных мест в магистратуре для тех студентов платных отделений, кто во время обучения потерял родителей.

"Три рабочие группы, включая министерство финансов, высказываются за, а министерство науки и образования высказывается против", - констатирует внефракционный депутат в своем Telegram-канале.

Другая инициатива Дмитриевой, призванная дополнить законопроект, касается детей погибших медработников. Для них петербургский политик хочет установить те же льготы, которые утверждены в отношении детей погибших военнослужащих.

"Получается, что во всех важных социальных вопросах, нужен пинок от президента", - отмечает Дмитриева.

Парламентарий рассчитывает, что указ о приеме в вузы без экзаменов детей военнослужащих, погибших на Донбассе, станет толчком и для реализации ее идей.