Думский депутат предложил сделать Знамя Победы новым государственным флагом РФ

Представляющий в стенах Государственной думы Крым депутат от фракции "Единая Россия" Михаил Шеремет выступил с инициативой заменить государственный флаг России на Знамя Победы, информирует РИА "Новости". Парламентарий уверен, что в нынешних реалиях его обновление как никогда актуально.

По мнению Шеремета, некие страны Запада якобы объявили "войну" Знамени Победы, поскольку "боятся" его.

"Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне", - высказался в беседе с РИА "Новости" депутат.

Резюмируя, Шеремет уточнил, что испытывает чувство гордости за нынешний триколор, однако на текущем "этапе развития" страны Россия будет более победоносно смотреться под красным флагом.

Напомним, ранее в ЛДПР предложили изменить флаг РФ на имперский, а перед этим КПРФ выступила с идеей учредить вместо него коммунистическое знамя.