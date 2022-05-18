МО "Чкаловское" и город Ломоносов официально приросли новыми территориями

Заксобрание 17 мая приняло за основу поправку Смольного в закон "О территориальном устройстве Санкт-Петербурга", сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Корректируются границы Петроградского и Петродворцового районов города с учетом ранее включенных в его состав намывных территорий. Так, в составе МО "Чкаловское" появляется участок на западе Крестовского острова, где были построены станция метро "Зенит" и стадион "Газпром-арена".

Город Ломоносов официально увеличился за счет намыва в юго-западной части акватории Невской губы. Эти земли находятся в частной собственности. Они создавались для развития порта "Бронка", объяснил представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко.

Депутат "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов, поддержав обсуждаемый законопроект, призвал коллег с осторожностью относиться к появлению в акватории Невской губы новых намывных территорий.

Сергей Еремеев