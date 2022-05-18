Парламент Петербурга принял законопроект о пчеловодстве

Заксобрание 18 мая утвердило в первом чтении проект закона, регулирующий сферу пчеловодства в Петербурге. Документ внесли парламентские комитет по законодательству и комиссия по экологии, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов ("Единая Россия") заявил, что инициатива может простимулировать петербуржцев на занятие пчеловодством. По словам единоросса, документ "позволит открыть новые горизонты" для благоустройства территорий под пасеки. Беликов предложил перенимать опыт стран, где ульи размещают на крышах домов.

Законопроект дает определение понятиям "субъекты пчеловодческой деятельности" и "пчеловодческий инвентарь". Также документ разграничивает полномочия в сфере пчеловодства Между Смольным и Мариинским дворцом.

Единоросс Алексей Цивилев вспомнил, что накануне на заседании рабочей группы по вышкам операторов сотовой связи представитель "профсоюза "Отечество" заявил, что из-за антенно-мачтового оборудования из города исчезают комары, крысы и пчелы. Депутат поинтересовался, не будут ли вышки 5G мешать развитию пчеловодства. Беликов предложил переадресовать этот вопрос в управлении ветеринарии.

Сергей Еремеев