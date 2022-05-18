"Мы работаем в обычном режиме": Памфилова о готовности ЦИК к осенним выборам

Подготовка к грядущим осенним выборам идёт в соответствии с заданными директивами, заверила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, чьи заявления приводит ТАСС.

"Мы работаем в обычном режиме — готовимся к сентябрьскому единому дню голосования в соответствии с действующим законодательством. При этом, естественно, учитываем специфику текущего момента", - уведомила агентство председатель ЦИК.

Не так давно с инициативой, предполагающей перенос электорального события ввиду ситуации на Украине, выступил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов. Вместо этого он предложил направить деньги на помощь российской армии.

В среду, 18 мая, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия готова к сентябрьским выборам, и отменять их причины нет.