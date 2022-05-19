Сенатор Клишас заявил о "полном провале" импортозамещения в России

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил 19 мая в своем Telegram-канале о провале программы импортозамещения в России. Подобным образом он прокомментировал рассуждения главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова на ту же тему.

Однако же если Кабанов заявил о том, что программа импортозамещения была провалена "в значительной степени", то Клишас оказался менее сдержанным в своих оценках.

"Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах", — написал сенатор.

Клишас известен рядом законодательных инициатив. В частности, он был соавтором закона об ответственности за фейки о работе российских госорганов за границей, внесенного на днях в Госдуму законопроекта о неисполнении решений ЕСПЧ и многих других.