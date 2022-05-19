ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:59

Сенатор Клишас заявил о "полном провале" импортозамещения в России

фото ЗакС политика Сенатор Клишас заявил о "полном провале" импортозамещения в России

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил 19 мая в своем Telegram-канале о провале программы импортозамещения в России. Подобным образом он прокомментировал рассуждения главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова на ту же тему.

Однако же если Кабанов заявил о том, что программа импортозамещения была провалена "в значительной степени", то Клишас оказался менее сдержанным в своих оценках.

"Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах", — написал сенатор.

Клишас известен рядом законодательных инициатив. В частности, он был соавтором закона об ответственности за фейки о работе российских госорганов за границей, внесенного на днях в Госдуму законопроекта о неисполнении решений ЕСПЧ и многих других.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама