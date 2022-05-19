Суд в Москве заочно арестовал экс-юристов ФБК* Соболь и Гимади

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывших юристов Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь и Вячеслава Гимади по делу о мошенничестве и создании экстремистского сообщества, сообщил 19 мая "Интерфакс".

"Судом 6 мая удовлетворены ходатайства следователя об избрании в отношении Соболь и Гимади меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Мера пресечения избрана каждому на два месяца с момента задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ", — цитирует агентство заявление пресс-секретаря суда Екатерины Буровцовой.

По словам представителя суда, 5 мая также был заочно арестован экс-руководитель Штабов Навального* Леонид Волков. Кроме того, 18 мая суд вынес решение о заочном аресте экс-директора ФБК* Ивана Жданова.

Соболь и Гимади проходят обвиняемыми по одному эпизоду дела о создании и участии в экстремистском сообществе, с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и по четырем эпизодам дела о мошенничестве, совершенного организованной группой или же в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В середине апреля Симоновский суд Москвы заменил Любови Соболь ограничение свободы сроком на 1,5 года реальным сроком в колонии общего режима продолжительностью более пяти месяцев. Позже ФСИН попросила суд ужесточить приговор Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Фото: Telegram-канал Любови Соболь