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Новости 15:15

"Новые люди" не стали голосовать за проект закона Петербурга о пчеловодстве

фото ЗакС политика "Новые люди" не стали голосовать за проект закона Петербурга о пчеловодстве

Депутаты пяти фракций ЗакСа поддержали в первом чтении законопроект "Об отдельных вопросах правового регулирования в сфере пчеловодства в Санкт-Петербурге". Это следует из данных поименного голосования, опубликованных 19 мая на сайте городского парламента.

Воздержались по этому вопросу только все три представителя "Новых людей". Кроме того, не голосовал лидер фракции КПРФ Роман Кононенко. Остальные 46 депутатов были "за".

"Сегодня петербургский парламент утвердил законопроект о пчеловодстве. Наша фракция "Новые люди" воздержалась от голосования, так как посчитала его бессмысленным", - прокомментировал решение в своем Telegram-канале представитель партии Дмитрий Павлов.

Он также отметил, что у пчеловодов дела шли неплохо и до того, как полномочия в этой сфере решили разграничить между городским правительством и парламентом.

Напомним, проект закона о пчеловодстве оказался самым обсуждаемым на заседании 18 мая. Депутаты "Единой России" заявляли, что новая инициатива поможет "увеличению маточного поголовья", и опасались, что на пчел окажет пагубное влияние 5G.


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