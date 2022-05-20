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Новости 11:10

Адвоката Ивана Павлова* второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

фото ЗакС политика Адвоката Ивана Павлова* второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Фрунзенский райсуд Петербурга назначил штраф адвокату Ивану Павлову* по статье 19.34.1 КоАП за отсутствие маркировки иностранного агента в своих соцсетях, информирует объединённая пресс-служба судов города.

Претензии правоохранителей касаются публикации в Telegram-канале юриста. По версии суда, отказавшись указать свой иноагентский статус, Павлов* нарушил "права и свободы человека на получение полной и достоверной информации о ее распространителе".

Как итог, Павлова* оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Напомним, что юрист получает данную санкцию уже во второй раз: впервые это случилось в середине марта.

Добавим также, что адвокат находится за пределами России. Ранее он заявлял о принципиальном нежелании маркировать свои публикации пометками об иноагентском статусе.

*Минюст внёс адвоката Ивана Павлова в реестр СМИ-иностранных агентов


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