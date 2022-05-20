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Новости 11:17

Роскомнадзор потребовал удалить два материала из англоязычной "Википедии"

фото ЗакС политика Роскомнадзор потребовал удалить два материала из англоязычной "Википедии"

РКН обратился к администрации "Википедии" с требованием удалить в англоязычной версии ресурса два материала, сообщило 20 мая ТАСС. Как считает ведомство, они содержат фейковую информацию о спецоперации на Украине.

В пресс-службе Роскомнадзора уточнили, что обратились к "Википедии" после получения соответствующего требования от Генпрокуратуры. "Роскомнадзор потребовал от администрации ресурса удалить указанные материалы в установленный законом срок", — уточнили в ведомстве.

Ранее РКН потребовал от американской НКО Wikimedia Foundation, обеспечивающей работу "Википедии", "приземлиться" в России в соответствии с законодательством. Также накануне замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер предложил "проработать меры по увеличению ответственности, вплоть до введения уголовной ответственности" за незаконную торговлю персональными данными россиян.

Фото: pixabay


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