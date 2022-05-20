Правительство Петербурга провело первое заседание рабочей группы по лекарственному обеспечению горожан

В Смольном состоялось первое заседание рабочей группы по лекарственному обеспечению горожан, сообщила 20 мая пресс-служба городской администрации. Возглавил ее вице-губернатор Олег Эргашев, а инициатором создания стал губернатор Александр Беглов.

"Основная задача нашей работы — лекарственная безопасность Санкт-Петербурга, — объявил Эргашев. — Рабочая группа, состоящая из специалистов и экспертов, позволит в рамках закона решить стратегические вопросы, которые требуют межведомственного комплексного подхода и координации усилий различных органов государственной власти".

В ходе заседания был утвержден состав рабочей группы, в состав которой вошли главы профильных комитетов, представители законодательных органов власти и эксперты в области фармакологии и лекарственного обеспечения. Также участники рассмотрели вопросы льготного обеспечения горожан медицинскими препаратами и политики лекарственной безопасности города, сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее стало известно об уходе с российского рынка первой зарубежной фармкомпании — ей стала американская Bristol-Myers Squibb (BMS). Сообщение об этом появилось спустя неделю после заявлений Минздрава о полной обеспеченности потребностей россиян в лекарствах и о том, что ни один зарубежный фармпроизводитель не покинул российский рынок.

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