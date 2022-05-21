Праздник фонтанов в Петергофе собрал более 30 тысяч человек

Традиционный весенний праздник фонтанов в Петергофе, состоявшийся 21 мая, посетили свыше 30 тысяч гостей, пишет ТАСС. В 2022 году он был посвящен фигуре основателя Петербурга императора Петра I, 350-летие со дня рождения которого широко отмечается нынешней весной и летом.

В театрализованном шоу на "петровскую" тему участвовали около 300 человек, включая студентов. В конце представления организаторы запустили праздничный фейерверк.

Отметим, что нынешней весной на территории ГМЗ "Петергоф" стали доступны для посещения все музеи, чего из-за пандемии не было в течение двух последних лет. Для жителей Петергофа посещение парков с 18 до 20 часов впервые сделали бесплатным.