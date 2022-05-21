ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:57

Праздник фонтанов в Петергофе собрал более 30 тысяч человек

фото ЗакС политика Праздник фонтанов в Петергофе собрал более 30 тысяч человек

Традиционный весенний праздник фонтанов в Петергофе, состоявшийся 21 мая, посетили свыше 30 тысяч гостей, пишет ТАСС. В 2022 году он был посвящен фигуре основателя Петербурга императора Петра I, 350-летие со дня рождения которого широко отмечается нынешней весной и летом.

В театрализованном шоу на "петровскую" тему участвовали около 300 человек, включая студентов. В конце представления организаторы запустили праздничный фейерверк.

Отметим, что нынешней весной на территории ГМЗ "Петергоф" стали доступны для посещения все музеи, чего из-за пандемии не было в течение двух последних лет. Для жителей Петергофа посещение парков с 18 до 20 часов впервые сделали бесплатным.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама