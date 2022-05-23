В Петербурге зафиксировали менее 40 выздоровлений от COVID-19 за сутки

Петербург уже третий день занимает первую строчку в списке регионов по заболеваемости коронавирусом за сутки. Согласно данным федерального оперштаба от 23 мая, в городе зафиксировано 307 новых пациентов. Это больше, чем в занимающей второе место Москве (229 новых больных) и в находящейся на третьем месте Свердловской области (168 новых случаев коронавирусной инфекции).

При этом в Петербурге продолжают снижаться показатели госпитализации (65 пациентов отправлены в стационары против 68 накануне) и летальных исходов (сообщается о девяти смертях за сутки , что меньше 10 в воскресенье и 11 в субботу). При этом сильнее всего заметно снижение количества выздоровлений — если в субботу в Северной столице сообщалось о 467 излечившихся, то в воскресенье — о 101, а в понедельник — о 37.

Что касается данных по стране, то за сутки в России зафиксировано 4 158 новых случаев заболевания при 5 117 случаях выздоровлений и 775 госпитализациях. Количество смертей от ковида достигло 76.