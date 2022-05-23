ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:47

В Петербурге зафиксировали менее 40 выздоровлений от COVID-19 за сутки

фото ЗакС политика В Петербурге зафиксировали менее 40 выздоровлений от COVID-19 за сутки

Петербург уже третий день занимает первую строчку в списке регионов по заболеваемости коронавирусом за сутки. Согласно данным федерального оперштаба от 23 мая, в городе зафиксировано 307 новых пациентов. Это больше, чем в занимающей второе место Москве (229 новых больных) и в находящейся на третьем месте Свердловской области (168 новых случаев коронавирусной инфекции).

При этом в Петербурге продолжают снижаться показатели госпитализации (65 пациентов отправлены в стационары против 68 накануне) и летальных исходов (сообщается о девяти смертях за сутки , что меньше 10 в воскресенье и 11 в субботу). При этом сильнее всего заметно снижение количества выздоровлений — если в субботу в Северной столице сообщалось о 467 излечившихся, то в воскресенье — о 101, а в понедельник — о 37.

Что касается данных по стране, то за сутки в России зафиксировано 4 158 новых случаев заболевания при 5 117 случаях выздоровлений и 775 госпитализациях. Количество смертей от ковида достигло 76.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама