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Новости 12:19

23-летний житель Тюмени стал фигурантом уголовного дела из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика 23-летний житель Тюмени стал фигурантом уголовного дела из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Житель Тюмени стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) из-за публикации фотографии Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертного полка", информирует Telegram-канал "Осторожно, новости".

Заявку на участие в мероприятии 23-летний программист Эдуард Щербаков подал 6 мая, указав в качестве имени своего участвовавшего в Великой Отечественной войне родственника имя Гитлера. Затем молодой человек выложил результат своего действия на фейковую страницу "ВКонтакте", после чего к нему домой нагрянули силовики.

В фотографии, размещённой Щербаковым, правоохранители узрели "реабилитацию нацизма через распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы". На данный момент тюменец находится под арестом.

Напомним, что по факту размещения фотографий немецких нацистов в 2020 году на сайте "Бессмертного полка" в отношении петербуржцев зарегистрировали целую серию дел. По состоянию на начало апреля их насчитывалось девять. Позднее часть дел закрыли.


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