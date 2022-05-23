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Новости 13:39

Главу камчатского "Яблока" отпустили из ИВС, где он провёл два дня из-за дела о дискредитации ВС РФ

фото ЗакС политика Главу камчатского "Яблока" отпустили из ИВС, где он провёл два дня из-за дела о дискредитации ВС РФ

Председателя камчатского "Яблока" и журналиста Владимира Ефимова отпустили из ИВС, где он вынужден был провести последние два дня: ранее в его отношении возбудили уголовное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ (ч. 1 ст.280.3 УК), информирует пресс-служба партии.

Суд избрал в качестве меры пресечения для Ефимова ограничение определённых действий: ему запретили пользоваться средствами связи и интернетом, уточнили в "Яблоке".

21 мая в доме Ефимова прошёл обыск. Перед этим в отношении политика возбудили дело о повторной дискредитации армии.

Добавим также, ранее проект "ОВД-Инфо"* поделился статистикой, согласно которой в России было заведено 1 938 административных дел о дискредитации армии с момента вступления соответствующей статьи в силу.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений -  иноагентов


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