ЗакС в первоочередном порядке обсудит соцподдержку участников "спецоперации" на Украине

Законодательное собрание Петербурга 25 мая рассмотрит в первом чтении законопроект губернатора Александра Беглова об оказании помощи военнослужащим-петербуржцам, пострадавшим во время "спецоперации" на Украине, а также родственникам погибших бойцов. Региональное правительство предлагается наделить полномочием по введению таких мер соцподдержки.

С одобрением инициативы уже выступил председатель Заксобрния Александр Бельский.

"Решения должны приниматься максимально быстро. Поэтому предложение передать эти полномочия правительству выглядит вполне оправданным. Такую систему взаимодействия мы отработали еще во время пандемии COVID-19", - передает пресс-служба ЗакСа слова Бельского.

Ранее Беглов заявил о намерении выплачивать суммы от 500 тысяч до 1 млн рублей жителям Петербурга, отправившимся участвовать в специальной военной операции и получившим ранения.

Также в проект повестки очередного заседания ЗакСа вошла инициатива фракции "Яблоко". "Яблочники" предлагают городскому парламенту выразить несогласие с принятыми на федеральном уровне после 24 февраля законами о дискредитации действий вооруженных сил РФ и "фейков" о "специальной военной операции". По мнению авторов проекта, под угрозой административного или уголовного наказания гражданам фактически запрещают распространять какую-либо информацию о событиях на Украине, кроме официальной.