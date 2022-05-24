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Новости 12:06

Количество госпитализаций с COVID-19 выросло в России в три раза

фото ЗакС политика Количество госпитализаций с COVID-19 выросло в России в три раза

За прошедшие сутки в России наблюдается резкий рост количества госпитализаций, свидетельствует статистика федерального оперштаба от 24 мая. Согласно приведенным данным, в "красные зоны" стационаров поступили 2 466 пациентов — что в три раза превышает показатели предыдущего дня (тогда сообщалось о 775 госпитализированных).

Рост количества госпитализаций наблюдается и в Петербурге — здесь насчитали 128 новых пациентов стационаров. Накануне их было 65, так что рост в Северной столице оказался двукратным.

При этом Петербург продолжает удерживать первое место по заболеваемости коронавирусом — за сутки здесь выявлено 304 новых пациента, что больше, чем в занимающей второе место Москве (172) и в оказавшейся на третьем месте Свердловской области (159). В Петербурге выросло количество выздоровлений (224 против 37 накануне), также зафиксировано семь летальных исходов.

Всего по России отмечено 3 785 новых случаев коронавируса при 6 352 выздоровевших. В стране за сутки скончались 90 больных ковидом.


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