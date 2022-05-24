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Новости 13:11

Глава СПЧ заявил об использовании Западом концепции прав человека "как оружия"

фото ЗакС политика Глава СПЧ заявил об использовании Западом концепции прав человека "как оружия"

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обвинил страны Запада в использовании концепции и институтов прав и свобод человека в качестве оружия, сообщило ТАСС. Своим мнением официальный правозащитник поделился 24 мая на форуме "Новые смыслы новой реальности".

"Концепция прав человека и институты защиты прав и свобод все чаще используются как оружие, примеры многочисленны", — цитирует Фадеева информагентство.

В качестве примера глава СПЧ указал на Ливию, где "почти не было политических прав и свобод, но было более-менее прилично с социальными правами — здравоохранение, образование, пенсии". По мнению Фадеева, после вмешательства западных стран и убийства Муаммара Каддафи "там гражданская война, там теперь ни политических прав и свобод, ни социальных прав".

"Такие способы воздействия на непокорные страны, они очень нередки в последнее время. Права и свободы используют в качестве оружия, это недопустимая история", — резюмировал Фадеев.

За последние месяцы председатель СПЧ отказался считать цензурой введение уголовной ответственности за фейки о спецоперации и о дискредитации российской армии, а также признался в том, что ему "хочется" заблокировать YouTube.


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