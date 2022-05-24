Глава СПЧ заявил об использовании Западом концепции прав человека "как оружия"

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обвинил страны Запада в использовании концепции и институтов прав и свобод человека в качестве оружия, сообщило ТАСС. Своим мнением официальный правозащитник поделился 24 мая на форуме "Новые смыслы новой реальности".

"Концепция прав человека и институты защиты прав и свобод все чаще используются как оружие, примеры многочисленны", — цитирует Фадеева информагентство.

В качестве примера глава СПЧ указал на Ливию, где "почти не было политических прав и свобод, но было более-менее прилично с социальными правами — здравоохранение, образование, пенсии". По мнению Фадеева, после вмешательства западных стран и убийства Муаммара Каддафи "там гражданская война, там теперь ни политических прав и свобод, ни социальных прав".

"Такие способы воздействия на непокорные страны, они очень нередки в последнее время. Права и свободы используют в качестве оружия, это недопустимая история", — резюмировал Фадеев.

За последние месяцы председатель СПЧ отказался считать цензурой введение уголовной ответственности за фейки о спецоперации и о дискредитации российской армии, а также признался в том, что ему "хочется" заблокировать YouTube.