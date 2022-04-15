Глава СПЧ заявил о неоднозначном отношении к возможности блокировки YouTube

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что "хочется" заблокировать американский видеохостинг YouTube, но тогда Россия лишится возможности продвигать "свою правду", сообщило 15 апреля РИА "Новости".

"Хочется YouTube заблокировать, но как тогда продвигать свое понимание, свою трактовку, свою правду? У меня здесь нет однозначного ответа", — цитирует официального правозащитника информагентство.

По словам Фадеева, YouTube представляет собой "инструмент по распространению фейков и ложной информации об операции на Украине". В то же время при его блокировке Россия лишится возможности доносить до мира информацию, которую считает нужной и правдивой. "И это непростая история", — резюмировал Фадеев.

Накануне Роскомнадзор составил на Google два протокола из-за неудаления администрацией YouTube запрещенной информации. До этого видеохостинг заблокировал доступ к каналу Госдумы, после чего депутат Алексей Черняк предложил запретить YouTube в России на 10 лет.

В середине марта Валерий Фадеев отказался считать цензурой закон об уголовной ответственности за фейки про армию. "Никто же не запрещает высказывать своё мнение", — объяснил он тогда, добавив, что речь идет о высказываниях "в разумных пределах".

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