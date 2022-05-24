Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий без суда закрывать СМИ

Депутаты Государственной думы в первом чтении большинством голосов одобрили законопроект о так называемых зеркальных мерах о запрете российских СМИ за рубежом. Документ авторства Андрея Лугового (ЛДПР), Василия Пискарева, Марии Бутиной и ряда других единороссов вводит внесудебную процедуру блокировки иностранных СМИ и отзыва аккредитации у зарубежных корреспондентов, если против отечественных журналистов и изданий будут совершены недружественные шаги за границей.

Кроме того, инициатива наделяет Генпрокуратуру правом без суда прекращать деятельность отечественных СМИ. Согласно тексту законопроекта, это станет возможным, если ведомство усмотрит в работе того или иного медиа дискредитацию российской армии и распространение иной "противоправной, опасной информации, в том числе недостоверной общественно значимой информации".

На прошлой неделе профильный комитет Госдумы рекомендовал инициативу к принятию.