Мизулина-младшая назвала покинувших Россию граждан "кукарекающими петухами"

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала покинувших Россию граждан "кукарекающими петухами", следует из опубликованного Telegram-каналом "Осторожно, новости" видеофрагмента. Своим мнением спикер поделилась 24 мая в рамках форума "Новые смыслы новой реальности".

Заявление Мизулиной прозвучало в речи, посвященной информационным атакам на Россию. Говоря об их целях, глава "Лиги безопасного интернета" перечислила стремление "посеять хаос, панику на территории нашей страны", желание расчеловечить россиян, а также "выбить Россию полностью из мирового пространства и из мирового экономического пространства".

"Кстати по поводу сеяния паники, — продолжила Мизулина. — Действительно, в какой-то мере им это удалось и некоторые кукарекающие петухи сделали ряд заявлений и покинули нашу страну. За это мы, конечно, отдельно благодарим наших западных партнеров, потому что очищение от этих нежелательных граждан без их поддержки и помощи никогда бы не произошло".

Также в своем выступлении общественница пообещала сперва "зачистить Украину от нациков и бандеровцев, а потом дойти до Google и "Википедии"", передает канал "Осторожно, новости".

В апреле Мизулина насчитала более четырех миллионов фейковых публикаций о спецоперации на Украине. Спустя месяц она отметилась стремлением привлечь дизайнера Артемия Лебедева к ответственности за пост о событиях 1939 года.

Фото: Екатерина Мизулина / "ВКонтакте"