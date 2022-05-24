ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:52

Мизулина-младшая назвала покинувших Россию граждан "кукарекающими петухами"

фото ЗакС политика Мизулина-младшая назвала покинувших Россию граждан "кукарекающими петухами"

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала покинувших Россию граждан "кукарекающими петухами", следует из опубликованного Telegram-каналом "Осторожно, новости" видеофрагмента. Своим мнением спикер поделилась 24 мая в рамках форума "Новые смыслы новой реальности".

Заявление Мизулиной прозвучало в речи, посвященной информационным атакам на Россию. Говоря об их целях, глава "Лиги безопасного интернета" перечислила стремление "посеять хаос, панику на территории нашей страны", желание расчеловечить россиян, а также "выбить Россию полностью из мирового пространства и из мирового экономического пространства".

"Кстати по поводу сеяния паники, — продолжила Мизулина. — Действительно, в какой-то мере им это удалось и некоторые кукарекающие петухи сделали ряд заявлений и покинули нашу страну. За это мы, конечно, отдельно благодарим наших западных партнеров, потому что очищение от этих нежелательных граждан без их поддержки и помощи никогда бы не произошло".

Также в своем выступлении общественница пообещала сперва "зачистить Украину от нациков и бандеровцев, а потом дойти до Google и "Википедии"", передает канал "Осторожно, новости".

В апреле Мизулина насчитала более четырех миллионов фейковых публикаций о спецоперации на Украине. Спустя месяц она отметилась стремлением привлечь дизайнера Артемия Лебедева к ответственности за пост о событиях 1939 года.

Фото: Екатерина Мизулина / "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама