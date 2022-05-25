ЦИК предложила Мейксина и Зацепу в состав Горизбиркома

Центральная избирательная комиссия на заседании 25 мая одобрила вице-губернатора Петербурга по внутренней политике Максима Мейксина как кандидата в новый состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев выразил надежду, что при Мейксине в Горизбиркоме не будут повторяться прежние ошибки.

Булаев сообщил, что глава ЦИК Элла Памфилова желала направить Мейксина в ГИК еще в предыдущие годы, наконец консенсус со всеми сторонами достигнут. Горизбирком давно нуждается в более профессиональном и административно-сильном руководстве и теперь может его получить, заявил зампред Центризбиркома.

Также ЦИК решила выдвинуть в новый состав Горизбиркома Олега Зацепу, действующего заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. В нынешний состав ГИК его выдвинула партия "Зеленые".

Булаев отметил высокий профессионализм Зацепы. Зампред ЦИК предположил, что Зацепа может и в новом составе Горизбиркома занять должность заместителя председателя.

Ранее информированный источник сообщил ЗАКС.Ру о возможном назначении Мейксина в состав Горизбиркома. Он должен заменить действующую главу ГИК Наталью Чечину, уверял собеседник издания.

На заседании Центризбиркома Булаев сообщил, что с Мейксину предстоит еще одна встреча с членами ЦИК - "на собеседовании". Такие собеседования проводят с кандидатами в председатели региональных избиркомов.

София Саттарова