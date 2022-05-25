Петербургского коммуниста оштрафовали на 30 тысяч рублей за критику Башкетовой

Мировой суд в Пушкинском районе Петербурга 25 мая выписал штраф в размере 30 тысяч рублей стороннику КПРФ Дмитрию Жарову, сообщил ЗАКС.Ру сам Жаров. Его признали виновным в злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) за пост в соцсети "ВКонтакте" о главном санитарном враче города Наталии Башкетовой.

- Я высказал свою претензию, так сказать, свое "фу" . По поводу введения QR-кодов, - рассказал Жаров.

Суд назначил Жарову минимальную сумму штрафа по этой статье. Жаров намерен оспорить решение мирового суда. В разговоре с ЗАКС.Ру он отметил, что в суде не был представлен документ от прокурора города. Жаров - член участковой избирательной комиссии. Для привлечения его к административной ответственности необходима санкция прокурора.

В середине мая Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал Жарова на 20 тысяч рублей по статье о проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Он якобы устроил митинг у здания прокуратуры в конце 2021 года. В тот день Жаров вместе с единомышленниками хотел составить жалобу на решение правительства города ввести QR-коды в Петербурге.

Напомним, Смольный отменил QR-коды 4 марта из-за улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.

Константин Леньков / фото: cprfspb.ru