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Новости 15:58

Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей из-за высказывания о Лаврове

фото ЗакС политика Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей из-за высказывания о Лаврове

Суд в Екатеринбурге назначил штраф в размере 85 тысяч рублей бывшему мэру Евгению Ройзману, передает "Интерфакс". Основанием для возбуждения дела о неуважении к органам власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) стала одна из пацифистских публикаций политика нынешней весной, в которой он заочно обратился к министру иностранных дела Сергею Лаврову с использованием нецензурных выражений.

"Даже не понимаю, в чём ко мне претензии, и как защиту выстраивать", - написал оппозиционер перед заседанием в своем аккаунте в социальной сети.

Общаясь с журналистами в суде, он категорически отказался признавать вину.

"Я не понимаю, в чем ко мне претензия. Я задал вопрос, на вопрос мне не ответили. Какую вину?", - удивился экс-мэр уральской столицы.

Отметим, что ранее Ройзмана уже неоднократно штрафовали по статье 20.3.3 (дискредитация Вооруженных сил) из-за различных постов и роликов в соцсетях, в которых он продолжает активно критиковать военную спецоперацию РФ на Украине.


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