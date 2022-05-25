Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова получила престижную премию "за защиту прав человека"

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, лишившаяся работы из-за пикета в прямом эфире новостей, получила премию имени первого президента Чехии, диссидента Вацлава Гавела в ходе Форума свободы в Осло. Трансляция велась в YouTube-канале мероприятия. Внимание на это обратил Telegram-канал "ЧТД".

Отмечается, что награду Овсянниковой вручили "за защиту прав человека". Обычно премию присуждают "за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и её пределами".

Лауреатами премии, в числе прочих, были белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, основатель правозащитного центра "Вясна" Олесь Беляцкий, российская правозащитница Людмила Алексеева и другие.

Напомним, Марина Овсянникова получила широкую медийную известность благодаря своей акции в прямом эфире Первого канала, где она на тот момент работала. В середине марта она появилась перед камерами с пацифистским плакатом во время выпуска новостей. Позже её уволили. В апреле сообщалось о том, что Овсянникова трудоустроилась в немецкоязычное издание Die Welt.