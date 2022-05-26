По делу Раковой обыскивают бывших и действующих сотрудников РАНХиГС

В Российскую академию народного хозяйства и государственной службы 26 мая явились силовики, что связывают с делом о мошенничестве против бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Обыски проходят как у бывших, так и у нынешних сотрудников образовательного учреждения. Информацию о проводимых обысках, утром 26 мая опубликованную Telegram-канале "112", подтвердили "Интерфаксу" представители вуза.

"Следственные действия проходят по делу, возбужденному в прошлом году. РАНХиГС и бывшие сотрудники вуза оказывают всестороннее содействие следствию", - рассказали Центре общественных связей академии.

Как пишет РИА "Новости", обыски, ведущиеся по десяти адресам, в частности, проходят у гендиректора Федерального института развития образования РАНХиГС Максима Дулинова, а также главы Научно-исследовательского центра стратегии, проектирования и правового обеспечения РАНХиГС Ольги Радионовой.

Напомним, что арестованной в прошлом году Раковой вменяют три криминальных эпизода, связанных с ее работой в Фонде развития новых форм образования, который она ранее возглавляла. Помимо фиктивного трудоустройства сотрудников бывшую чиновницу обвиняют в неисполнении двух госконтрактов на сумму более 50 млн рублей, которыми распорядился фонд. По делу Раковой также проходит 68-летний ректор Шанинки Сергей Зуев, которого, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, продолжают держать в СИЗО.