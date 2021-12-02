Экс-замглавы Минпросвещения Раковой предъявили новое обвинение по делу о мошенничестве

В деле бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой появился новый эпизод о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК): ей инкриминируют фиктивное трудоустройство знакомого Артура Стеценко в "Фонде новых форм развития образования", информирует МВД.

Как полагают следователи, в 2017 году Ракова, Стеценко, а также и.о. гендиректора "Фонда новых форм развития образования" Максим Инкин и другие сотрудники организации якобы вступили в преступный сговор "в целях хищения денежных средств фонда".

Тогда же "Фонд новых форм развития образования" подписал со Стеценко фиктивные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним. В структуре он "трудился" на постах замгендиректора по экономическим вопросам и замглавы дирекции по организационно-управленческой деятельности. Кроме того он числился ведущим специалистом департамента внедрения инновационных проектов и был советником генерального директора фонда.

Далее, пишет пресс-служба МВД, в период с 2017 по 2018 год Стеценко получал бюджетную заработную плату, при этом на деле никаких работ для фонда он не делал. В результате ему якобы было выплачено не менее 9 млн рублей жалованья.

Похищенными деньгами подсудимые распорядились "по собственному усмотрению", добавили в МВД.

Решением суда Стеценко отправился в СИЗО.

Сама Ракова, напомним, Раковой, также пребывает под арестом по обвинению в хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, в качестве субподрядчика фонд привлек Шанинку. Однако выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.