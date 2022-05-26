ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:58

Владимирский облсуд заявил об отказе Навального участвовать в заседании по видеосвязи

фото ЗакС политика Владимирский облсуд заявил об отказе Навального участвовать в заседании по видеосвязи

Владимирский областной суд заявил о том, что оппозиционер Алексей Навальный якобы отказался от участия в заседании по видеоконференцсвязи (ВКС), сообщило 26 мая РИА "Новости". На четверг было намечено рассмотрение жалобы политика к администрации ИК-2 города Покрова о постановке на учет как склонного к экстремизму.

"Навальный в ИК-2, но отказался от видеоконференцсвязи... ВКС обеспечена судом, но он отказался выходить на связь. Это подтверждено актом сотрудников ИК-2", — цитирует РИА "Новости" судебную пресс-службу.

С чем связан отказ политика от участия в заседании по видеосвязи, агентство не указало. Следующее заседание по делу намечено на 7 июня.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского суда Москвы, признавшего Навального виновным в мошенничестве и оскорблении судьи и приговорившего его к девяти годам в колонии строгого режима. Сам Навальный в ходе заседания вспомнил о смерти своей судьи по делу "Ив Роше" и призвал судей к осторожности.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама