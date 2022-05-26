Владимирский облсуд заявил об отказе Навального участвовать в заседании по видеосвязи

Владимирский областной суд заявил о том, что оппозиционер Алексей Навальный якобы отказался от участия в заседании по видеоконференцсвязи (ВКС), сообщило 26 мая РИА "Новости". На четверг было намечено рассмотрение жалобы политика к администрации ИК-2 города Покрова о постановке на учет как склонного к экстремизму.

"Навальный в ИК-2, но отказался от видеоконференцсвязи... ВКС обеспечена судом, но он отказался выходить на связь. Это подтверждено актом сотрудников ИК-2", — цитирует РИА "Новости" судебную пресс-службу.

С чем связан отказ политика от участия в заседании по видеосвязи, агентство не указало. Следующее заседание по делу намечено на 7 июня.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского суда Москвы, признавшего Навального виновным в мошенничестве и оскорблении судьи и приговорившего его к девяти годам в колонии строгого режима. Сам Навальный в ходе заседания вспомнил о смерти своей судьи по делу "Ив Роше" и призвал судей к осторожности.