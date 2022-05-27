На одного госпитализированного пациента с ковидом в Петербурге приходится три выздоровевших

За прошедшие сутки в России выявлено 4619 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил 27 мая федеральный оперштаб. Это меньше аналогичных показателей, озвученных в четверг (4700), но больше показателя заболеваемости, опубликованных в среду (4580).

За сутки в стране выздоровело 6064 человека, 1972 пациента были госпитализированы, 84 больных скончались.

Петербург с 317 новыми случаями коронавируса оказался на втором месте по заболеваемости (на первом – Москва с 319 новыми пациентами). В городе госпитализировано 115 больных, выздоровело втрое больше – 344 пациента. От последствий ковида умерли 11 петербуржцев.