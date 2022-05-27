ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:35

На одного госпитализированного пациента с ковидом в Петербурге приходится три выздоровевших

фото ЗакС политика На одного госпитализированного пациента с ковидом в Петербурге приходится три выздоровевших

За прошедшие сутки в России выявлено 4619 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил 27 мая федеральный оперштаб. Это меньше аналогичных показателей, озвученных в четверг (4700), но больше показателя заболеваемости, опубликованных в среду (4580).

За сутки в стране выздоровело 6064 человека, 1972 пациента были госпитализированы, 84 больных скончались.

Петербург с 317 новыми случаями коронавируса оказался на втором месте по заболеваемости (на первом – Москва с 319 новыми пациентами). В городе госпитализировано 115 больных, выздоровело втрое больше – 344 пациента. От последствий ковида умерли 11 петербуржцев.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама