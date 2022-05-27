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Новости 13:53

В Ленобласти ношение масок получило рекомендательный характер

фото ЗакС политика В Ленобласти ношение масок получило рекомендательный характер

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал 27 мая изменения в постановление регионального правительства № 573, устанавливающее нормы по противодействию COVID-19. Согласно обновленной редакции документа, начиная с пятницы ношение масок в общественных местах перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер.

"Ушла эпоха. Маски в Ленинградской области с сегодняшнего дня носят рекомендательный характер", — прокомментировали нововведение в пресс-службе администрации региона.

В Петербурге ношение масок перестало быть обязательным с сегодняшнего дня. Также в городе снято ограничение на максимальное количество посетителей массовых мероприятий. Согласно данным комитета по транспорту, за время пандемии протоколы за отсутствие маски были составлены на 3 166 пассажиров общественного транспорта в Петербурге.

Фото: pixabay


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