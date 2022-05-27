Хоккейный чемпионат мира перенесли из Петербурга в Ригу и Тампере

Чемпионат мира по хоккею 2023 года, который изначально планировалось провести в Петербурге, пройдет в Латвии и Финляндии. Такое решение Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) приняла 27 мая, говорится на сайте организации.

Матчи состоятся в двух городах: Риге и Тампере. Совместную заявку на проведение турнира также подали столица Венгрии Будапешт и словенская Любляна. Однако венгры позже отозвали свое предложение, заявили в ИИХФ.

О переносе чемпионата мира из России стало известно в апреле. Решение объяснили соображениями "безопасности и благополучия всех участвующих игроков".

В Петербурге к началу турнира строили новую ледовую "СКА-арену" на месте снесенного СКК. Из бюджета региона на реализацию проекта выделили 10 млрд рублей. Городские власти пообещали, что объект будет закончен в срок и начнет принимать матчи КХЛ.