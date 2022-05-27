Активиста Бориса Романова перевели в СИЗО Кресты

Арестованный по уголовному делу о фейках про российскую армию активист Борис Романов переведен из СИЗО Горелово в Кресты, сообщил 27 мая Telegram-канал "Свободу Борису Романову!".

"Теперь при отправке письма через систему ФСИН-письмо необходимо указывать учреждение Кресты, иначе ваше письмо до него не дойдет", — указали авторы канала. По их словам, общественник уже получил письма от многих людей и постарался ответить написавшим. "Людям, которые находятся в неволе, очень важно получать информацию и поддерживать контакт с внешним миром", — отметили соратники активиста.

Выборгский районный суд Петербурга заключил Романова под стражу 11 мая, на следующий день после прошедшего в его квартире обыска. Петербуржца обвиняют в распространении недостоверных сведений о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за публикации видеозаписи в сообществе "Соседи Светлановского", ему грозит до 10 лет заключения.

В начале недели соратники Романова запустили петицию на Change.org с требованием освободить его из-под стражи и прекратить заведенное против него дело.