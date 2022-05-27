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Новости 27 мая, 19:30

Смольный намерен платить в случае гибели или ранения своих чиновников в Донбассе

фото ЗакС политика Смольный намерен платить в случае гибели или ранения своих чиновников в Донбассе

Правительство Петербурга опубликовало на своем сайте проект закона о единовременных выплатах командированным в Донбасс служащим в случае получения травмы и их семьям — в случае гибели, рассказала 27 мая "Фонтанка". Сам документ выложен в разделе антикоррупционной экспертизы еще 18 мая.

Проект предполагает возможность отправки в Донецкую и Луганскую народные республики разного рода служащих из Петербурга. Это могут быть работники подведомственных органам госвласти организаций, государственные гражданские служащие, лица, замещающие госдолжности Петербурга и работники, замещающие в органах госвласти должности, не отнесенные к должностям госслужбы.

В случае получения травм командированными законопроект предлагает выплачивать им по 500 тысяч рублей единовременно. Компенсация за гибель работника составит один миллион рублей, ее получателями станут члены семьи умершего.

Ранее губернатор Александр Беглов выразил стремление помочь Мариуполю подготовиться к зиме, а также провести иные восстановительные работы в городе. Перед этим стало известно о грядущем подписании договора о побратимстве между Мариуполем и Петербургом.


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