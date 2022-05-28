Власти Псковской области отменили масочный режим

Руководитель Псковской области Михаил Ведёрников известил о послаблении введённых в регионе антиковидных правил: начиная с 28 мая во вверенном ему субъекте РФ отменяется масочный режим, делится губернатор в своём Telegram-канале.

"С 28 мая требования масочного режима перестают быть обязательными и переводятся в разряд рекомендательных", - сообщил Ведёрников.

Также разрешается проводить без согласования с Роспотребнадзором массовые мероприятия численностью до ста человек, позволено открыться ночным клубам.

Решение об отмене масочного режима было принято на фоне улучшения эпидемической обстановки в регионе, добавил псковский глава. Общие показатели заболеваемости ушли далеко от своих пиковых значений.

"Более того, майские праздники не привели к росту распространения инфекции, как это было ранее", - резюмировал Ведёрников.