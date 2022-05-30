Вишневский интересуется у Беглова правовыми основаниями для предоставления финпомощи Мариуполю

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский направил на имя градоначальника Александра Беглова обращение с просьбой предоставить объяснение правовых оснований заявленной ранее финансовой помощи украинскому Мариуполю.

Ранее в эфире телеканала "78" губернатор объявил о намерении создать в Северной столице штаб по координации проектов возрождения Мариуполя в целях восстановления инженерной и транспортной инфраструктур города, пострадавшего во время военных действий. Кроме того, Беглов заявил о готовности воссоздать разрушенные школы и поликлиники в Мариуполе.

"У нас бюджет большой, у Петербурга всё в порядке. К началу мая мы собрали 438 млрд рублей дохода", - отчитывался ранее губернатор.

Ввиду данных заявлений Вишневский просит Беглова сообщить, на каком основании Смольный собирается направлять бюджетные средства для реализации указанных целей в Мариуполе. "Какими положениями бюджетного законодательства РФ и Петербурга предусмотрена такая возможность?" - спрашивает "яблочник".

И наконец, резюмирует Вишневский, из каких статей бюджета и в каком объёме планируется направлять средства на восстановление Мариуполя.

- У нас есть возможность выделять субсидии бюджетам других субъектов федерации, даже федеральному бюджету, но финансирование чего-то на территории иностранного государства из бюджета субъекта Российской Федерации... Я таких норм в Бюджетном кодексе не обнаружил, - поделился в разговоре с ЗАКС.Ру Вишневский.

Ранее Беглов выразил стремление помочь Мариуполю подготовиться к зиме, а также провести иные восстановительные работы в городе. Перед этим стало известно о грядущем подписании договора о побратимстве между этим украинским городом и Петербургом.