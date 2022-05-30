Посольство Дании приостановило приём документов на выдачу виз и вида на жительство

Функционировавшее в России посольство Дании решило приостановить выдачу виз гражданам РФ, а также прекратило принимать документы на предоставление вида на жительство, информирует пресс-служба дипведомства, заявление которой цитирует РИА "Новости".

"До дальнейшего уведомления посольство приостанавливает процесс приема заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство, кроме официальных визитов", – сообщается на сайте посольства Дании.

На данный момент оформлением необходимых документов, которые требуются для въезда в Данию, будут заниматься визовые центры других стран.

Напомним, ранее ЗАКС.Ру рассказывал о закрытии консульств Литвы и Латвии в Петербурге. Свою деятельность в Северной столице решило прекратить также генконсульство Эстонии. Прекращение их работы вызвано требованием МИД России, продиктованным закрытием российских представительств в некоторых городах трех республик Прибалтики.