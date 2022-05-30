Новый глава МЧС вошел в состав Совбеза

Президент Владимир Путин включил недавно назначенного главу МЧС Александра Куренкова в состав Совета безопасности, сообщило 30 мая РИА "Новости". Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации <...> изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Куренкова А. В. — министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

На прошлой неделе Путин своим указом утвердил Куренкова в должности главы МЧС. До этого ведомством в статусе врио руководил Александр Чуприян, который заменил погибшего в сентябре 2021 года министра Евгения Зиничева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему так долго в Кремле не могли определиться с кандидатурой нового главы, ответил, что "кандидатура вносится президентом, и как только президент посчитал это целесообразным, он так и сделал".

Фото: МЧС России/ "ВКонтакте"