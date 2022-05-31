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Новости 10:42

"Это он": McDonald's подал документы на регистрацию трех брендов

фото ЗакС политика "Это он": McDonald's подал документы на регистрацию трех брендов

Бывшая компания McDonald's подала в Роспатент документы на регистрацию трех новых брендов, сообщило 31 мая агентство "Москва" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы. Речь идет о таких названиях, как "Это он", "Точно он" и "Компас".

Товарные знаки регистрируются о классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №№16, 18, 25, 28, 29, 30 и 43, уточняет "Москва". Это позволит вести торговлю напитками, картофелем фри, креветками, супами, молочными коктейлями, игрушками, картонными упаковками, зонтиками и прочим. Также под новыми брендами можно будет открывать закусочные и кафе, в том числе для торговли едой навынос.

Ранее компания обращалась в Роспатент для регистрации брендов "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса". До этого руководство McDonald's объявило о продаже российской сети бизнесмену Александру Говору.


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