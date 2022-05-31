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Новости 12:43

Роскомнадзор вызвал Шульман* для составления протокола

фото ЗакС политика Роскомнадзор вызвал Шульман* для составления протокола

Роскомнадзор, изучив персональные аккаунты в социальных сетях публициста и политолога Екатерины Шульман*, обнаружил, что некоторые публикации не промаркированы пометкой о статусе СМИ-иноагента.

"Роскомнадзор вызвал Екатерину Шульман*, внесенную Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов, для составления административного протокола", - гласит ответ ведомства на официальный запрос "Интерфакса".

Теперь ученый может получить штраф в размере 10 тысяч рублей. С апреля Шульман* находится в Берлине в качестве стипендиата фонда Роберта Боша: Россию, по ее словам, она покинула на год. Свое внесение в перечень иноагентов политолог собиралась обжаловать.

*Минюст внес Екатерину Шульман в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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