Россия высылает черногорского дипломата

Российский МИД объявил через свою пресс-службу о предстоящей высылке черногорского дипломата, что преподносится как ответная мера по отношению к стране, включенной в список недружественных государств.

В своем сообщении ведомство подчеркивает, что Черногория 7 апреля выслала сразу несколько россиян, работавших в посольстве в Подгорице, что было "ничем не обосновано".

В течение весны аналогичный "обмен" персонами нон грата МИД осуществил с дипломатическими ведомствами Франции, Финляндии, Хорватии, Италии и Испании.

Отметим, что после начала военной спецоперации на Украине РФ расширила список недружественных стран с двух до 48.