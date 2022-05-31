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Новости 16:55

Россия высылает черногорского дипломата

фото ЗакС политика Россия высылает черногорского дипломата

Российский МИД объявил через свою пресс-службу о предстоящей высылке черногорского дипломата, что преподносится как ответная мера по отношению к стране, включенной в список недружественных государств.

В своем сообщении ведомство подчеркивает, что Черногория 7 апреля выслала сразу несколько россиян, работавших в посольстве в Подгорице, что было "ничем не обосновано".

В течение весны аналогичный "обмен" персонами нон грата МИД осуществил с дипломатическими ведомствами Франции, Финляндии, Хорватии, Италии и Испании.

Отметим, что после начала военной спецоперации на Украине РФ расширила список недружественных стран с двух до 48.


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