Горсуд Петербурга оставил под арестом журналистку Пономаренко

Городской суд Петербурга 31 мая отклонил апелляцию на арест журналистки Марии Пономаренко, обвиняемой в публичном распространении "фейков" о действиях российской армии (ч. 2. ст. 207.3 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов. Сама девушка участвовала в заседании по видеосвязи. В конце мая ее этапировали в Барнаул.

- Что я хочу сказать, защищаться мне не в чем. Та статья, что мне вменяют, абсолютно основана на субъективном мнении следователя ..., - рассказывала Пономаренко на записи, опубликованной пресс-службой судов. Судья не дала ей договорить и прервала выступление.

На заседании в Горсуде защитник Сергей Подольский просил изменить меру пресечения или отменить ее вовсе, поскольку считает арест необоснованным и незаконным. Судья не согласилась с доводами адвоката и отказала в изменении меры пресечения.

Пономаренко также пыталась добиться отвода прокурора, сообщал Telegram-канал "Мягкая сила". Суд не стал удовлетворять ходатайство.

Напомним, Пономаренко вменяют публикацию в Telegram-канале о разрушенном драмтеатре в Мариуполе. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Ее уголовным делом занимаются алтайские следователи. Сама Пономаренко приехала из Барнаула в Петербург недавно. У нее есть двое несовершеннолетних детей, которые вынуждены жить с дедушкой и бабушкой.

Подробнее о деле Пономаренко - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков