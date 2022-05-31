С начала года Петербург заработал на недвижимости девять миллиардов рублей

Использование и продажа городской недвижимости принесли бюджету Петербурга девять миллиардов рублей с начала 2022 года, сообщила 31 мая пресс-служба губернатора. Доход от продажи имущества на торгах при этом составил 1,25 миллиарда рублей.

По итогам состоявшихся во вторник торгов бюджет города пополнится почти 100 миллионами рублей от продажи аварийных и неиспользуемых зданий, добавили в пресс-службе. В частности, за почти 93 миллиона рублей был продан бывший ДК фабрики "Большевичка" на улице Тюшина. Само здание было построено в 1916 году, признано выявленным объектом культурного наследия. Также с торгов ушли нежилое помещение в цокольном этаже многоквартирного дома на Ленской улице и бывшая насосная станция в промзоне "Рыбацкое".

"Реализация городской недвижимости, которая находится в неудовлетворительном состоянии и требует значительных вложений — значимый источник пополнения казны. Кроме того, продавая неликвидные объекты, мы снимаем с бюджета лишнюю нагрузку по их содержанию", — высказался относительно прошедших торгов губернатор Александр Беглов.

Ранее в Петербурге был приватизирован за 1,3 миллиарда рублей подшипниковый завод АО "Звезда-Редуктор". В понедельник московское ООО "Бахчасарай" выиграло конкурс на аренду Конюшенного ведомства по программе "Рубль за метр".