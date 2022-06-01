В магазинах IKEA начали работу отделы возврата

В российских магазинах сети IKEA, приостановивших торговлю в начале марта, 1 июня открылись отделы обмена и возврата, о чем говорится на сайте компании. Администрация IKEA уверяет, что все обязательства перед российскими клиентами, взятые по оплаченным заказам до 3 марта включительно, будут исполнены.

Желающие обменять товар или вернуть деньги смогут сделать это в зданиях закрывшихся магазинов со вторника по субботу с 12 до 20 часов.

Напомним, что шведская сеть товаров для дома приостановила свою работу в России на неопределенный срок 4 марта в знак несогласия с военной спецоперацией на Украине. Руководство Минпромторга в конце апреля заявило, что IKEA ищет способ вернуться к российскому покупателю.